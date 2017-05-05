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فيديو.. باحث إسلامي: أمريكا لن تدرج الإخوان ضمن التنظيمات الإرهابية

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فيديو.. باحث إسلامي: أمريكا لن تدرج الإخوان ضمن التنظيمات الإرهابية فيديو.. باحث إسلامي: أمريكا لن تدرج الإخوان ضمن التنظيمات الإرهابية

التحرير

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قال صلاح الدين حسين، الباحث في الإسلام السياسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدرج جماعة الإخوان، ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، وأن الرئيس الحالي دونالد ، لن يفي بما وعد به مسبقًا؛ لأن الأمر يتعلق باستراتيجية نظام الحكم داخل أمريكا.

وأضاف حسين، خلال لقائه مع برنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، على قناة «صدى البلد»: «المجتمع الدولي وخاصة الأمريكان يعرفون حقيقة الإخوان جيدًا، ولكن إدراجهم ضمن التنظيمات الإرهابية أمر صعب وخطير جدًا»، واصفًا ذلك باللغة الدولية.

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التحرير

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