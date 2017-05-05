فيديو.. باحث إسلامي: أمريكا لن تدرج الإخوان ضمن التنظيمات الإرهابية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال صلاح الدين حسين، الباحث في الإسلام السياسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدرج جماعة الإخوان، ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، وأن الرئيس الحالي دونالد ترامب، لن يفي بما وعد به مسبقًا؛ لأن الأمر يتعلق باستراتيجية نظام الحكم داخل أمريكا.

وأضاف حسين، خلال لقائه مع برنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، على قناة «صدى البلد»: «المجتمع الدولي وخاصة الأمريكان يعرفون حقيقة الإخوان جيدًا، ولكن إدراجهم ضمن التنظيمات الإرهابية أمر صعب وخطير جدًا»، واصفًا ذلك باللغة الدولية.