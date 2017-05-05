مدرب توتنهام: فوزنا على وست هام سيبقي الصراع حتى الرمق الأخير

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قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، إن فوزه على مضيفه وست هام يونايتد اليوم الجمعة سيصب في صالح الدوري الإنجليزي الممتاز لانه سيبقي الصراع حتى الرمق الأخير.

ويطارد توتنهام بلا هوادة تشيلسي المتصدر وسيضيق الفارق لنقطة واحدة إذا حقق انتصاره العاشر على التوالي في الدوري.

ولن يلعب تشيلسي، الذي كان يتقدم بعشر نقاط قبل أسابيع قليلة، حتى يوم الاثنين عندما يستضيف ميدلسبره المهدد بالهبوط على ملعب ستامفورد بريدج.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين "أعتقد أنه سيكون في صالح الدوري الممتاز أن نواصل الضغط على المتصدر وأن نقاتل على اللقب حتى نهاية الموسم.

"ستكون فرصة رائعة غدا لتقليص الفارق ووضع المزيد من الضغط عليهم.

"تتبقى أربع جولات فقط على نهاية الموسم لكننا سنلعب مباراة قمة أخرى أمام وست هام وستكون صعبة جدا."

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وحافظ توتنهام على نظافة شباكه أربع مرات على التوالي في الدوري وسجل 11 هدفا ولا تنقصه الثقة قبل مباراته أمام غريمه في لندن.

والشيء الوحيد الذي يعكر الأجواء الرائعة في توتنهام شائعات تربط الظهير الأيمن كايل ووكر باحتمال الانتقال في الصيف إلى ناد آخر في صفقة كبيرة.

وذكرت وسائل إعلام أن ووكر الذي لعب دورا كبيرا في مسيرة توتنهام هذا الموسم يرغب في الرحيل بعد استبعاده في المباريات الأخيرة خاصة في الهزيمة في قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي أمام تشيلسي وقمة شمال لندن يوم الأحد أمام آرسنال والتي فاز بها توتنهام 2-صفر.

ورفض بوكيتينو الخوض في هذه التكهنات بشأن مستقبل ووكر.

وقال للصحفيين "ووكر في القائمة لمباراة الجمعة ولا أستطيع أن اؤكد إذا ما كان سعيدا او لا لانها مجرد شائعات. إذا علقت على كل شائعة سيستغرق المؤتمر الصحفي ساعتين".