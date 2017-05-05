الهلال بطلا للدوري السعودي بعد فوز ساحق على النصر

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أنهى الهلال المتوج بطلا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه الموسم بفوز ساحق على غريمه التقليدي النصر عندما هزمه 5-1 في ديربي العاصمة الخميس على استاد الملك فهد الدولي في المرحلة السادسة والعشرين الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل نواف العابد (28) والسوري عمر خريبين (45 و67 و71) والبرازيلي كارلوس إدواردو (46) أهداف الهلال، والكرواتي مارين توماسوف (42) هدف النصر الوحيد.

وصار رصيد الهلال 66 نقطة مقابل 52 للنصر الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي بطل الموسم الماضي الذي فاز على ضيفه التعاون بهدفين لمهند عسيري (20 و59) مقابل هدف للسوري جهاد الحسين (89).

وتعرض الاتحاد الرابع بفارق الأهداف لهزيمة ثقيلة على يد مضيفه الفتح بهدف لعمار النجار (62) مقابل أربعة أهداف لنوح الموسى (11) وحمد سعود الجهيم (14) والبرازيلي ساندرو مانويل (32) والتونسي لمجد الشهودي (90+1).

وضمن الفتح البقاء في الدوري الممتاز باحتلاله المركز الثامن برصيد 29 نقطة رفقة الفيصلي التاسع والقادسية العاشر (28 نقطة لكل منهما) بعد تعادل الأول مع ضيفه الباطن بهدفين للروماني ميرسيا أكسنتي (2) ويحي مجرشي (85) مقابل هدفين للبرازيلي جورج بيريرا دا سيلفا (70 و90 من ركلتي جزاء)، وفوز الثاني على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف لحسن العمري (52) ومازن أبو شرارة (67) وفهد الجهني (85 من ركلة جزاء) مقابل هدف لعبد الله خطاب (87).

وحافظ الباطن على فرصة البقاء موسما آخر ضمن النخبة حيث سيقابل في ملحق خاص ثالث الدرجة الثانية، فيما هبط الوحدة الرابع عشر الاخير (17 نقطة) الى الدرجة الادنى.

ورافق الخليج الوحدة في رحلة الهبوط بعد خسارته أمام الرائد بهدف لعبد الله سالم (48) مقابل هدفين للغيني إسماعيل بنغورا (19 و90+2).

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وأنهى بنغورا الموسم في المركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفا بفارق 6 أهداف خلف المتصدر السوري عمر السومة مهاجم الأهلي، وبفارق هدفين أمام كل من المصري محمود كهربا (الاتحاد) ومختار فلاتة (الوحدة).

- الترتيب النهائي لفرق الصدارة:

1- الهلال 66 نقطة من 26 مباراة

2- الأهلي 55 من 26

3- النصر 52 من 26

4- الاتحاد 52 من 26

5- الشباب 33 من 26