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فيديو.. وزير الكهرباء يعلن عن خطة «للرأفة بالمواطن» أثناء رفع الدعم

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فيديو.. وزير الكهرباء يعلن عن خطة «للرأفة بالمواطن» أثناء رفع الدعم فيديو.. وزير الكهرباء يعلن عن خطة «للرأفة بالمواطن» أثناء رفع الدعم

التحرير

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الكهرباء ستشهد زيادة طفيفة أول يوليو المقبل، طبقا للخطة الزمنية التى تسير بها الوزارة فى رفع الدعم عن الكهرباء كل عام فى بداية شهر يوليو، لحين التخلص من الدعم نهائيا فى ذلك القطاع، مؤكدا: «سننظر للأمر فى نطاق الوضع الحالى للمواطنين».

وأضاف شاكر، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل، ببرنامج «كلام تانى» المذاع عبر فضائية «دريم»: «هناك فرق كبير بين أسعار الكهرباء في وبين نظيرتها حول العالم»، مشيرًا إلى أن «تحديد سعر الكهرباء يتوقف على عدد من العوامل من ضمنها سعر الصرف، فالغاز الطبيعي والمعدات الكهربائية يتم تسديدها بالعملة الصعبة، ولا يوجد سوى شركات التوزيع التي تكون تكلفتها بالعملة المحلية».

وذكر الوزير، أن سعر إنتاج الطاقة الكهربائية للكيلو الواحد يصل إلى 89 قرشا، في حين أن سعر البيع للمواطن تقريبًا 46 قرشًا للكيلو الواحد.

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وتحدث شاكر، عن وجود خطة لدى الحالية للتسهيل على المواطن ومراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تم وضعها لمد فترة رفع الدعم بشكل كامل، من خلال تخفيض نسبة الدعم المرفوع عن الطاقة حتى لا يشعر المواطن بعبء كبير.

وبرر وزير الكهرباء، لجؤ الحكومة لهذا الأمر، قائلًا: «تغير سعر الصرف أثر على الخطة ولا نستطيع أن نرفع الدعم كاملا خلال العامين المقبلين، عشان في ضغط كبير على المواطنين»

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التحرير

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