أخبار عاجلة

بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​ -
8 الصبح - الناقد أحمد سعد الدين يكشف تفاصيل تقرب الموسيقار محمدعبد الوهاب من الكاتب أحمد شوقي -
بالصور- سخرية مواقع التواصل من "أزياء" براد بيت -
بالصور.. ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية بمنطقة سكنية في بورسعيد -
إحلال وتجديد خطوط مياه شرب "الاسبستوس" بالوادي الجديد -
حزب المحافظين بزعامة ماي يكسب مقاعد في الانتخابات المحلية البريطانية -
مصادر أمنية: توقيف 12 مشتبهاً بالانتماء إلى "داعش" جنوبي تركيا -
القوات العراقية تستعيد 3 قرى وتقتل 31داعشيا شمال غربي الموصل -
إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح " تتجول داخل متحف موسيقار الاجيال "محمد عبد الوهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صحة النواب: منع الأطباء من الجمع بين عمل حكومي وخاص «لن يحظى بالقبول»

Google+ Print
صحة النواب: منع الأطباء من الجمع بين عمل حكومي وخاص «لن يحظى بالقبول» صحة النواب: منع الأطباء من الجمع بين عمل حكومي وخاص «لن يحظى بالقبول»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، مساء الخميس، إن الضجة التي أُثيرت حول مشروع القانون الذي يمنع الأطباء من الجمع بين العمل الحكومي والخاص ليست في محلها، إذ أن هذا المشروع عُرض في لجنة الشكاوى والتي تنظر في مشروعيته ثم سيحال إلى لجنة الشئون الصحية، ولم يحصل على الموافقة إلى الآن. 

وأضاف مرشد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر فضائية «التليفزيون العربي»، أن «فكرة القانون في حد ذاتها جيدة، وتساعد الأطباء بأن يكونوا متواجدين في المستشفيات، ولكن في المقابل علينا أن نُهيئ الدخل الكافي لهؤلاء الأطباء، وهذا لن يتحقق وسيكون عبئًا إذا تمت الموافقة عليه، وسيؤدى إلى استقالات للأطباء وعجز كبير».

شاهد أيضا

وتابع: «طرح مشروع القانون ليس في توقيته مناسب، ولا الفكر في وقته المناسب، واللجان بها أطباء متفهمين معاناة الأطباء، وبدل العدوى إلى الآن لم يُصرف لهم، وإذا وافقنا على هذا القانون سيؤدي إلى سوء المنظومة الصحية، وستنهار أكثر مما هي عليه، ولذلك فأنا أعتقد أن القانون لن يحظى بالقبول».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​

بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​

إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة

إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة

بالصور.. بدء تسجيل أعضاء "المصريين الأحرار" في كشوف الناخبين

بالصور.. بدء تسجيل أعضاء "المصريين الأحرار" في كشوف الناخبين

رئيس حزب الكرامة: "تيران وصنافير مصرية".. ولن نسمح بالتفريط فيهما

رئيس حزب الكرامة: "تيران وصنافير مصرية".. ولن نسمح بالتفريط فيهما