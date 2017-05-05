صحة النواب: منع الأطباء من الجمع بين عمل حكومي وخاص «لن يحظى بالقبول»

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قال مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، مساء الخميس، إن الضجة التي أُثيرت حول مشروع القانون الذي يمنع الأطباء من الجمع بين العمل الحكومي والخاص ليست في محلها، إذ أن هذا المشروع عُرض في لجنة الشكاوى والتي تنظر في مشروعيته ثم سيحال إلى لجنة الشئون الصحية، ولم يحصل على الموافقة إلى الآن.

وأضاف مرشد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر فضائية «التليفزيون العربي»، أن «فكرة القانون في حد ذاتها جيدة، وتساعد الأطباء بأن يكونوا متواجدين في المستشفيات، ولكن في المقابل علينا أن نُهيئ الدخل الكافي لهؤلاء الأطباء، وهذا لن يتحقق وسيكون عبئًا إذا تمت الموافقة عليه، وسيؤدى إلى استقالات للأطباء وعجز كبير».

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وتابع: «طرح مشروع القانون ليس في توقيته مناسب، ولا الفكر في وقته المناسب، واللجان بها أطباء متفهمين معاناة الأطباء، وبدل العدوى إلى الآن لم يُصرف لهم، وإذا وافقنا على هذا القانون سيؤدي إلى سوء المنظومة الصحية، وستنهار أكثر مما هي عليه، ولذلك فأنا أعتقد أن القانون لن يحظى بالقبول».