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بالفيديو- تعرف على الفستان الذي اختاره سفير الأمم المتحدة لخطيبته فيinternational Fashion Award

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بالفيديو- تعرف على الفستان الذي اختاره سفير الأمم المتحدة لخطيبته فيinternational Fashion Award بالفيديو- تعرف على الفستان الذي اختاره سفير الأمم المتحدة لخطيبته فيinternational Fashion Award

مصراوي Masrawy

سفير النوايا الحسنه يختار فستان من المهرجان

انطلقت الثلاثاء فعاليات مهرجان "international fashion award" بفندق كونراد القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات العامة والعالمية في عالم الأزياء والموضة والفن.

شهد الحفل حضور مميز للدكتور شريف الجمل- سفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة- والذي كشف عن سر أناقته لـ"مصراوي".

ذكر السفير شريف الجمل أنه في نفس الوقت الذي نشهد فيه الاحتفال بالدورة الأولى للمهرجان، فإن السبب الرئيسي لحضوره هو التأكيد على ريادة السياحية.

وجاء رد السفير شريف الجمل باختياره فستان مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وذلك عند سؤاله عن اختياره لفستان واحد من العرض في حالة ارتباطه.

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مصراوي Masrawy

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