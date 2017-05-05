تعرفي على خطوط الموضة مع خبيرة التجميل فيفي فوزي وستايلست شيماء في international fashion award

كتبت - ميرا ماهر:

انطلقت، الثلاثاء، فعاليات "international fashion award" بفندق كونراد القاهرة، والذي تم تقديمة على مدار يومين.

حضر العرض عدد من كبار مصممي الأزياء في مصر والوطن العربي وخبراء التجميل، وذلك بحضور مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري وأحمد عليوة رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة، بالإضافة إلى الدكتور شريف الجمل سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة.

كما حضرت خبيرة التجميل فيفي فوزي وستايلست شيماء، وكان لـ "مصراوي" لقاء خاص معهما، للحديث عن سر الأناقة، وأكثر خطوط الموضة الرائجة لهذا العام.

يذكر أن الحفل شهد حضور العديد من نجوم الموضة والمجتمع من بينهم الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة دومينيك حوراني، والاعلامية دعاء فاروق.