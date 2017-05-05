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فيديو| «الوزراء»: «القومية للغذاء» هدفها تقنين القطاع الغذائي غير الرسمي

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فيديو| «الوزراء»: «القومية للغذاء» هدفها تقنين القطاع الغذائي غير الرسمي فيديو| «الوزراء»: «القومية للغذاء» هدفها تقنين القطاع الغذائي غير الرسمي

التحرير

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس اجتماعًا بحضور وزراء الصحة والتجارة والصناعة والسياحة والتموين والزراعة وممثلي الجهات المعنية، وذلك لاستعراض الإجراءات المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والخطوات التي تنظم عمل الهيئة لاسيما فيما يتعلق بتحديد المقر واختيار الأعضاء ووضع الموازنة المبدئية لها.

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وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «العاصمة»، أن الهيئة تضطلع بمهام تحقيق متطلبات الرقابة والإشراف على سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أومستوردًا وضمان أن تتم عمليات الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية وفقًا للأسس الصحية السليمة بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، كما تتولى الهيئة تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي وتوحيد عمل الأجهزة الرقابية المنوطة بالغذاء في .

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التحرير

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