صورة وخبر: رحلة نزوح في الموصل تقودها سيدة على كرسي متحرك

كتب - علاء المطيري:

تمكن الجيش العراقي من فتح جبهة جديدة شمال غربي مدينة الموصل لتشتيت قوة مسلحي "داعش" الذين يبدون مقاومة شرسة لقوات مكافحة الإرهاب التي تهاجمهم من جهة الجنوب.

ومع اسمترار القتال الضاري يواصل أهالي المدينة النزوح منها؛ ورصد مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة طوابير من النازحين تتقدمهم امرأة حافية القدمين على كرسي متحرك بينما يحاول شخص يرتدي زي عسكري أن يساعدها لتمضي قدمًا بحثًا عن مفر.

وانطلقت معركة الموصل منذ أكتوبر عام 2016 لاستعادة المدينة من مسلحي "داعش" الذين سيطروا عليها عام 2014 وأعلنوا منها خلافتهم المزعومة.

وبينما استطاعت القوات العراقية بدعم أمريكي من استعادة الجانب الغربي من المدينة مازال المسلحون يبدون مقاومة شرسة في المناطق التي مازالوا يسيطرون عليها في الجانب الغربي.