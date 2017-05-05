حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الخميس، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها توتر بين تركيا واليونان و انفجار منجم فحم بإيران و اختيار رئيس الوزراء البلغارى

1- محكمة يونانية ترفض تسليم عسكريين أتراك إلى أنقرة

تظاهرات أمام القنصلية اليونانية فى اسطنبول - أرشيفية (أ ف ب)

رفض القضاء اليوناني للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر تسليم عسكريين أتراك لتركيا؛ حيث استجابت محكمة أثينا لطلب الادعاء العام بهذا الشأن، والذي دفع بأنه من غير المستبعد أن يواجه هؤلاء العسكريون في حالة تسليمهم لتركيا محاكمة غير عادلة، أو أن يتعرضوا للتعذيب، حسبما ذكرت الإذاعة الرسمية اليونانية ERA.

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2- باكستان تعدم 3 من مسلحي طالبان

عناصر من الشرطة الباكستانية فى اسلام أباد اليوم الخميس (أ ف ب)

ذكر الجيش الباكستاني أن السلطات أعدمت 3 من عناصر حركة طالبان باكستان بعد إدانتهم بواسطة المحاكم العسكرية على خلفية ارتباطهم بأعمال إرهابية.

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3- انفجار منجم فحم بإيران يودي بحياة العشرات

انتشال عشرات الجثث من داخل منجم فحم بإيران اليوم الخميس (أ ف ب)

أعلن مساعد محافظ كلستان الإيرانية لشؤون التنيسيق والإعمار رضا مروتي العثور على جثمان أخر من ضحايا العمال الذين لقوا حفتهم إثر انفجار منجم "يورت" للفحم الحجري؛ ليبلغ عدد القتلى في هذا الحادث 22 شخصا حتى الآن.

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4-البرلمان البلغاري ينتخب بويكو بوريسوف رئيسا للوزراء

أعضاء مجلس النواب البلغارى فى جلسة اليوم الخميس (أ ف ب)

انتخب البرلمان البلغاري اليوم الخميس، بويكو بوريسوف، زعيم حزب جيرب (مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا) المحافظ، رئيسا للوزراء.

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5- اقتحام مقر المنظمة الدولية للهجرة في روما

الشرطة الإيطالية تفحص المهاجرين فى مدينة ميلان - أرشيفية (أ ف ب)

احتلت مجموعة من أعضاء حزب إيطالي للفاشيين الجدد بشكل رمزي مكاتب المنظمة الدولية للهجرة في روما حيث يتهمون المنظمة التابعة للأمم المتحدة بتشجيع غزو المهاجرين لإيطاليا.

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