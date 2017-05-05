10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا تمثل 50 % من الحل، وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستقالة، جدد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، دعم بلاده لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق الوطني الليبية، ودعا وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة الإفريقية.

1- أردوغان: ''مناطق تخفيف التصعيد'' تمثل 50 % من الحل في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول الخميس (أ ف ب)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن خطة موسكو لإقامة "مناطق تخفيف للتصعيد" في سوريا ستساهم في حل النزاع المستمر منذ ستة أعوام بنسبة 50 %.

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2- وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: على نتنياهو أن يستقيل

وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون - أرشيفية

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وعضو الكنيست من "حزب الليكود" موشيه يعلون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته؛ وقال على نتنياهو أن يستقيل الآن.

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3- الرئيس الفلسطيني: ترامب متحمس ويملك رؤية سياسية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في واشنطن في 3 مايو 2017 (أ ف ب)

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي التقاه في البيت الأبيض، الأربعاء، بأنه متحمس ويملك رؤية سياسية.

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4- نتنياهو: تصريحات عباس ''مغايرة للواقع''

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن "الفلسطينيين يربون أولادهم على السلام" بأنها "مغايرة للواقع".

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5- رئيس البرلمان الأوروبي: لا نسعى للتدخل في الانتخابات البريطانية

رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني - أرشيفية

أكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، أن لا أحد في بروكسل يسعى إلى التدخل في الحملة الانتخابية البريطانية.

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6- أوباما للفرنسيين: أود أن تعلموا أني أدعم ماكرون

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في شيكاغو في 3 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أنه "يدعم" إيمانويل ماكرون في شريط فيديو بثه فريق مرشح الوسط في فرنسا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال الرئيس السابق في الفيديو:"أود أن تعلموا بأنني أدعم إيمانويل ماكرون".

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7- رئيس المجلس الأوروبي: يجب التعقل قبل قبل مفاوضات خروج بريطانيا

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك - أرشيفية

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إلى التعقل والاعتدال والاحترام المتبادل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد أن اتهمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الاتحاد الأوروبي بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات البريطانية القادمة.

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8- وزير الخارجية البريطاني: ندعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في لندن في 3 مايو 2017 (أ ف ب)

جدد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، دعم بلاده لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق الوطني الليبية. وقال جونسون، خلال لقائه مع السراج في طرابلس، أن زيارته والوفد المرافق تعكس اهتمام بريطانيا البالغ بحل الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار في كامل البلاد.

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9- المبعوث الأممي لسوريا: مناطق "وقف التصعيد"خطوة لتحقيق وقف إطلاق النار

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في أستانة الخميس (أ ف ب)

أشاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بتوقيع مذكرة إنشاء مناطق "وقف التصعيد" في سوريا، واصفًا إياه بأنها خطوة صحيحة لتحقيق وقف إطلاق النار في البلاد، وأضاف: أعتقد أننا استطعنا أن نشهد خطوة إيجابية واعدة هامة في الاتجاه الصحيح".

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10- وزير المالية الألماني: نسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع إفريقيا

وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله في برلين في 3 مايو 2015 (أ ف ب)

دعا وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة الإفريقية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي حول أفريقيا، مضيفًا: "إننا نعلم أن أفريقيا تعد واحدة من أكبر المخاطر الجيوسياسية بالنسبة للنمو والاستقرار داخل عالم تسوده العولمة".

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