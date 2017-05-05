رئيس جامعة السادات عن فيديو الرقص داخل الجامعة: «من حق الطلاب تفرح»

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علّق الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة السادات في المنوفية، مساء أمس الخميس، على فيديو الرقص داخل جامعة السادات بالمنوفية، موضحًا أنه كان حفل تخريج دفعة من كلية التجارة وكان مقسم لجزئيين، جزء أكاديمي عُقد في مدرج الكلية وبدأ بتلاوة القرآن الكريم وتم تكريم الخريجين، وجزء آخر ترفيهي.

وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «الجزء الترفيهي قام الطلاب فيه بالتعاقد مع فرقة فنون شعبية، تتضمن فقرات رقص وتنورة وحصان، ولم يشترك أحد من الطلاب أو الطالبات في الرقص، وكل ما أُثير في الفيديو على السوشيال ميديا يدعو للتشويه فقط».

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تابع: «إحنا مجبناش رقاصة، دي راقصة التنورة، وجبنا العرض ده من 6 شهور في الجامعة ومفيش حد اعترض، أنا شايف أن ده حاجة طبيعية، ومن حق الطلاب تفرح».