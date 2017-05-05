فيديو| قبل زيارة السيسي.. أهالي قنا يستغيثون: «ارحمونا من الأسعار»

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يترقب أهالي قنا، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمحافظة، والمقرر لها الاثنين المقبل، لتفقد عدد من المشروعات القومية، بغرض عرض مطالبهم عليه، ومن أبرز تلك المطالب "توفير السلع وضبط الأسعار".

قال مصطفى عربي، موظف، إنه يأمل في زيادة السلع التموينية التي تقلصت عن السابق في ظل ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن المسئوليات على رب الأسرة أصبحت مرهقة بشكل غير عادي.

وأضاف "حُرمنا من كافة الخدمات الصحية وانحدار مستوى التعليم بالمدارس ومشاكل الصرف والغاز الطبيعي وعدم تواجد أي خدمات أخرى مثل القاهرة وغيرها من المحافظات".

وقالت آمال، ربة منزل بقرية المقربية بقوص، إن زيادة الأسعارة في الفترة الأخيرة يجعل حياتها وأبناءها مستحيلة، في ظل الراتب الضعيف الذي يتقاضاه زوجها، مطالبة الرئيس برفع رواتب الموظفين والعمال داخل القطاعات المختلفة.

وأضافت أن لديها أبناء في مراحل تعليم مختلفة، وتعاني من عدم وصول مياه للبلدة حتى مواتير رفع المياه لا تصل للطابق الثاني في المباني القديمة غير المرتفعة.

فيما تساءل محمد ربيع، عامل، "هيفتتح إيه الرئيس في قنا؟ مشروعات الصوامع والغلال وزيادة القمح وكل الحاجات دي ملهاش لازمة عندنا طالما الأسعار غالية ومش معانا نجيب ولا فيه دخل الواحد من كتر الهم والغلب والمصاريف بيفكر يسرق وينهب".

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وقال: "بطلب من الرئيس يبص لينا وللدخل والسلع التموينية أما يكون عندي أسرة من 9 أفراد ولا 10 ويصرفلي كيلو سكر للفرد بس طول 30 يوم والزيت كل 2 في زجاجة طول شهر وتم رفع بون اسطوانات الغاز وقالوا نجيبها من المستودع يبعهالي زي ما هو عايز طب إزاي".

وأضاف: "خلاص أقسم بالله حرام اللي بيتعمل فينا ومش لاقيين شغل بناخد كليات عشان نلف ع كل حته نجيب رزق يوم بيوم عندي أخوات بنات بتتجهز نجيب منين ولا منين؟".

وأعربت منى حسن، عن استيائها من الأسعار لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، قائلة "الأسعار نار وفي ارتفاع فراخ ولحوم وخضار.. النهاردة أنزل سوق الخضار ولا سوبر ماركت أجيب حاجة تاني يوم على طول واللا تالت يوم ألاقيها زادت مش جنيه ولا 2 لا بالـ5 وأكتر لما أشتري كل حاجة زايدة 5 جنيه و4 جنيه وأكتر هجيب منين وأكل أولادي منين وانا عايشة على معاش جوزي الله يرحمه حرام ياناس والله مش كده عندنا ولاد في التعليم يا ريت الرئيس يبص للطبقة المتوسطة شوية.. متوسطة إيه ده إحنا معدمين خالص".

فيما طالب حسين خلف الله عويس، أحد أهالي أبو تشت، رئيس الجمهورية بهيكلة المنظومة الصحية خاصة وأنهم كمواطنين بسطاء يحتاجون للعلاج داخل الوحدات الصحية التي لا يتوفر بها أطباء أو ممرضات وهو ما يعاني منه أهالي القرى والمراكز داخل المستشفيات والوحدات.