لأول مرة.. تعيين سيدة "نوبية" مأذون شرعي في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

جرى، مساء أمس الخميس، الإعلان عن تعيين سيدة نوبية كأول مأذون شرعي بأسوان.

وقالت "المأذون" أم كلثوم محمد يونس: "إنها شعرت بسعادة كبيرة لصدور قرار تعيينها كأول سيدة تعمل كمأذون شرعي بأسوان، وأضافت أنها تقدمت للمسابقة مرتين، الأولى في عام 2015 وتقدم معها رجلان ولكن المسابقة لم تكتمل، وأعيد فتح الباب للتقدم مرة أخرى في عام 2016، وبالفعل تقدمت بأوراقي ولكن هذه المرة تقدم معي 7 رجال وسيدة أخرى، وتقدمنا بجميع الأوراق المطلوبة، وعُقدت مقابلة شخصية مع المتقدمين، وللأسف لم أخطر بها، وفي اليوم الأخير سأل المستشار عني لأني الوحيدة التي لم أحضر المقابلة، وأُبلغت وذهبت في أخر لحظة".

وأضافت أول مأذون: "أجريت المقابلة وبعدها تم تصفيتنا إلى 3 أشخاص، أنا واثنين آخرين، وحدّد، أمس الخميس 4 مايو، لإجراء المقابلة النهائية، وفور وصولنا قال المستشار إننا الثلاثة متساوون في كل شيء، وليتم اختيار واحد منا سنجري القرعة، فوافقنا نحن الثلاثة".

وتابعت السدة: "كُتِبَت أسماؤنا ووُضِعت في طبق، واستدعى المستشار شخصًا من خارج القاعة وطلب منه اختيار ورقة، ومن حسن حظي كان فيها اسمي، وبعده هنأني الزميلان الآخران".

جدير بالذكر، أن "أم كلثوم محمد يونس"، تقيم بقرية غرب أسوان، وتبلغ من العمر 63 عامًا، وهي حاصلة على ليسانس دار علوم جامعة القاهرة، وكانت تعمل موجه أول تربية إسلامية قبل بلوغها سن المعاش.