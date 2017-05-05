أخبار عاجلة

بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​ -
8 الصبح - الناقد أحمد سعد الدين يكشف تفاصيل تقرب الموسيقار محمدعبد الوهاب من الكاتب أحمد شوقي -
بالصور- سخرية مواقع التواصل من "أزياء" براد بيت -
بالصور.. ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية بمنطقة سكنية في بورسعيد -
إحلال وتجديد خطوط مياه شرب "الاسبستوس" بالوادي الجديد -
حزب المحافظين بزعامة ماي يكسب مقاعد في الانتخابات المحلية البريطانية -
مصادر أمنية: توقيف 12 مشتبهاً بالانتماء إلى "داعش" جنوبي تركيا -
القوات العراقية تستعيد 3 قرى وتقتل 31داعشيا شمال غربي الموصل -
إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح " تتجول داخل متحف موسيقار الاجيال "محمد عبد الوهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لأول مرة.. تعيين سيدة "نوبية" كأول مأذون شرعي بأسوان

Google+ Print
لأول مرة.. تعيين سيدة "نوبية" كأول مأذون شرعي بأسوان لأول مرة.. تعيين سيدة "نوبية" كأول مأذون شرعي بأسوان

مصراوي Masrawy

أم كلثوم محمد يونس

أسوان - إيهاب عمران:

جرى، مساء أمس الخميس، الإعلان عن تعيين سيدة نوبية كأول مأذون شرعي بأسوان.

وقالت "المأذون" أم كلثوم محمد يونس: "إنها شعرت بسعادة كبيرة لصدور قرار تعيينها كأول سيدة تعمل كمأذون شرعي بأسوان، وأضافت أنها تقدمت للمسابقة مرتين، الأولى في عام 2015 وتقدم معها رجلان ولكن المسابقة لم تكتمل، وأعيد فتح الباب للتقدم مرة أخرى في عام 2016، وبالفعل تقدمت بأوراقي ولكن هذه المرة تقدم معي 7 رجال وسيدة أخرى، وتقدمنا بجميع الأوراق المطلوبة، وعُقدت مقابلة شخصية مع المتقدمين، وللأسف لم أخطر بها، وفي اليوم الأخير سأل المستشار عني لأني الوحيدة التي لم أحضر المقابلة، وأُبلغت وذهبت في أخر لحظة".

وأضافت أول مأذون: "أجريت المقابلة وبعدها تم تصفيتنا إلى 3 أشخاص، أنا واثنين آخرين، وحدّد، أمس الخميس 4 مايو، لإجراء المقابلة النهائية، وفور وصولنا قال المستشار إننا الثلاثة متساوون في كل شيء، وليتم اختيار واحد منا سنجري القرعة، فوافقنا نحن الثلاثة".

وتابعت السدة: "كُتِبَت أسماؤنا ووُضِعت في طبق، واستدعى المستشار شخصًا من خارج القاعة وطلب منه اختيار ورقة، ومن حسن حظي كان فيها اسمي، وبعده هنأني الزميلان الآخران".

جدير بالذكر، أن "أم كلثوم محمد يونس"، تقيم بقرية غرب أسوان، وتبلغ من العمر 63 عامًا، وهي حاصلة على ليسانس دار علوم جامعة القاهرة، وكانت تعمل موجه أول تربية إسلامية قبل بلوغها سن المعاش.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​

بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​

بالصور- سخرية مواقع التواصل من "أزياء" براد بيت

بالصور- سخرية مواقع التواصل من "أزياء" براد بيت

بالصور.. ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية بمنطقة سكنية في بورسعيد

بالصور.. ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية بمنطقة سكنية في بورسعيد

إحلال وتجديد خطوط مياه شرب "الاسبستوس" بالوادي الجديد

إحلال وتجديد خطوط مياه شرب "الاسبستوس" بالوادي الجديد