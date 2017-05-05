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بالصور.. هبوط أرضي يتسبب في غرق بعض المنازل والورش بالبدرشين

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مصراوي Masrawy

هبوط أرضي يتسبب في غرق بعض المنازل (1)هبوط أرضي يتسبب في غرق بعض المنازل (1)

هبوط أرضي يتسبب في غرق بعض المنازلهبوط أرضي يتسبب في غرق بعض المنازل

هبوط أرضي يتسبب في غرق بعض المنازل (3)هبوط أرضي يتسبب في غرق بعض المنازل (3)

هبوط أرضي يتسبب في غرق بعض المنازل (4)هبوط أرضي يتسبب في غرق بعض المنازل (4)

هبوط أرضي يتسبب في غرق بعض المنازل (5)هبوط أرضي يتسبب في غرق بعض المنازل (5)

كتب - محمد شعبان:

غمرت المياه عددا من المنازل والورش بشارع عباس عناني بمركز البدرشين، جنوب الجيزة؛ بسبب هبوط أرضي أمام مدرسة البدرشين الودادية.

وتبين أن الهبوط بساحة 30 مترا، وعمق 20 سم؛ بسبب شروخ في جدران غرفة التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، والمتواجدة أسفل مكان الهبوط.

ونتج عن الهبوط الأرضي ميل أحد أعمدة الإنارة، وشورخ بحائط محل، وتم إجراء معالجة مؤقتة بواسطة شركة الصرف الصحي، لكن المياه غمرت بعض المنازل وسط استغاثة الأهالي المتضررين بمسؤولي مجلس المدينة.

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