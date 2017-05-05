العرب اليوم: نتائج مؤتمر أستانة و غارات التحالف العربى باليمن

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

مرت الساحة العربية، اليوم الخميس، بالعديد من الأحداث الهامة، والتى كان أبرزها التقدم فى مؤتمر أستانة و اعتقال الشرطة الاسرائيلية لفلسطنيين، إضافة إلى قتلى حوثيين فى غارات للتحالف.

1-تحديد مناطق وقف التصعيد فى مؤتمر أستانة

المباحثات بين المعارضة السورية والنظام السورى فى كازخستان اليوم الخميس(أ ف ب)

نشرت وكالة "نوفوستي الروسية" المذكرة الصادرة مؤتمر أستانة المنعقد، وتنص المسودة النهائية للمذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا على ضرورة الانتهاء من وضع الخرائط لتلك المناطق بحلول 22 مايو الجاري.

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2- قتلى من الحوثيين وقوات صالح شمال غربي اليمن

تجمع لقوات الحوثيون فى صنعاء -أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي مقتل 25 من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بينهم قيادات بارزة، بغارات جوية للتحالف العربي، في محافظة تعز 275 كم جنوب صنعاء.

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3-قوات إسرائيلية تعتقل11 فلسطينيا من الضفة الغربية

عناصر من القوات الاسرائيلية فى اشتباكات مع الفلسطنيين فى الضفة الغربية اليوم الخميس(أ ف ب)

اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية.

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4-وزير خارجية بريطانيا فى تونس

وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون - أرشيفية(ا ف ب)

بحث المسؤولون في تونس مع وزير الخارجية البريطاني سبل رفع حظر السفر إلي بلادهم، خلال زيارة خاطفة وغير معلنة لـ بوريس جونسون، حسبما أعلنت وزارة الخارجية التونسية.

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5-قوات ''سورية الدمقراطية'' تسيطر على مدينة الطبقة

ازلة علم تنظيم داعش الارهابى فى مدينة الطبقة اليوم الخميس(أ ف ب)

أفادت مصادر في مدينة الرقة السورية بأن عناصر تنظم الدولة الإسلامية (داعش) انسحبوا من مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي بعد اتفاق مع قوات "سورية الديمقراطية" المعروفة باسم " قسد".

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