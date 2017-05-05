صحيفة: رئيس أوروجواي يزور القاهرة في يونيو القادم

كتب - عبدالعظيم قنديل

كشفت صحيفة "بوسكيدا" الأوروجوانية، اليوم الخميس، أن تاباري فازكيز ، رئيس الاوروجواي، سيجرى زيارة إلى القاهرة يوم 1 يونيو المقبل، حيث سيرافقه وزير الشؤون الخارجية، رودولفو نوفوا، ووفد من رجال الأعمال لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار التقرير ان تاباري فازكيز يتطلع إلى مناقشة العديد من القضايا الهامة مع نظيره المصرى عبدالفتاح السيسى ، مثل مكافحة الإرهاب، والصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، وجدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، علاوة على توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية بين البلدين.

وأضاف التقرير أن زيارة فازكيز تهدف إلى زيادة تنسيق المواقف بشأن العديد من القضايا التي تواجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث ان أوروجواي ومصر تحتل مقعد غير دائم، لاسيما وان الرئيس الأوروجوانى يسعى إلى تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين، والتي انخفضت في السنوات الأخيرة.

وبحسب التقرير، فان التعاون الاقتصادى بين البلدين وقطاع الخدمات اللوجستية سيكون من أولويات المباحثات المشتركة بين الرئيسين، وسيتم أيضا مناقشة اتفاقية التجارة الحرة مع"ميركوسور"، وهو تكتل اقتصادى لدول أمريكا الجنوبية، والذى يضم البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، وباراجواي