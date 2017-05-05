أغاني ورقص بـ«تجارة المنوفية».. وعبد المنعم: «إيه يعني إحنا مش في إيران»

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عرض الإعلامي تامر عبد المنعم مقطع فيديو يُظهر فقرات رقص على الأغاني الشعبية داخل حرم جامعة السادات بالمنوفية، ضمن برنامج حفل تخرج طلبة كلية التجارة للعام الدراسي الحالي.

وعلّق عبد المنعم، خلال برنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس «أنا شايف أن كل ما حد يرقص نهاجمه وبتاع، ده مش شيء غلط زي ما مواقع التواصل الاجتماعي بتقول، أنا أعرف أن الحرم الوحيد اللي مايحصلش فيه حاجات زي كده هو الحرم المكي أو النبوي».

أضاف «أنا شايف أنه يجوز الرقص في الحرم الجامعي طالما في احتفال، دول ناس مش بترقص في محاضرة مثلًا، إحنا مش قاعدين في إيران ولا في أفغانستان، ما نشغل بقى قرآن في الاحتفالات».

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وكان الدكتور حسانين طه، عميد كلية التجارة جامعة السادات بمحافظة المنوفية، أكد أنه سيتخذ قرارا بإحالة المسئولين عن الواقعة للتحقيق حال ثبوتها، لأن الجامعة مكان للعلم فقط، موضحًا أنه تمت إحالة مدير إدارة رعاية الشباب المسؤل الأول عن تنظم احتفال عيد الخريجين.