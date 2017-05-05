بعد تعيين ابنة وزير الأوقاف.. القرموطي يأكل «الكوسة» على الهواء

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قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه يتعين على وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن يوضح حقيقة ما يُثار عن توسطه لدى وزير البترول، من أجل تعيين ابنته شيماء مختار جمعة، في شركة «ميدور» للبترول، رغم أنها خريجة عام 2016، وحاصلة على تقدير جيد جدًا، مشيرًا إلى أن هناك كثير من الخريجين لم يعينوا حتى الآن، بالرغم من تخرجهم منذ فترة وحصولهم على تقدير امتياز.

أضاف القرموطي، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر شاشة «النهار»، مساء الخميس، أن وزير الأوقاف يقول دائمًا أنه حريص على مكافحة أي تجاوز أو أي واسطة، قائلا «فيه حد معرفة كلمني وقالي عايز أقابل الدكتور مختار جمعة، والوزير قالي خليه ييجي وقابله، إلا أنه قالي يا أستاذ جابر أنا معنديش أي استثناءات ورفض التدخل في الأمر».

واعتبر أن موقف وزير الأوقاف غير جيد، متابعًا «ولو أنا مكانه موقفي مش هيبقا جيد.. السؤال لو أي أب بنته قالتله يا بابا عايزة أشتغل في شركة حكومية هيتوسط لها ولا لأ»، مضيفًا أننا كمصريين «الكوسة عندنا جينات»، والأمر لا يتوقف عند حد وزير الأوقاف، وإنما الغالبية العظمى من المصريين تفعل نفس الشيء، موضحًا أن الواسطة والمحسوبية موجودة في كثير من مؤسسات الدولة مثل ماسبيرو، الأهرام، الأخبار والجمهورية، ووزارتي الكهرباء والبترول وغير ذلك من المؤسسات.

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وظهر القرموطي، وبيده حبة من «الكوسة»، متابعًا «إحنا راضعين كوسة وبناكلها»، وتناولها على الهواء، ثم قام بوضع سائل من مُطهر طبي أحمر اللون على رأسه، ليوضح أن «كلنا على راسنا بطحة، ومحدش يزايد على حد»، مستكملًَا «زمان الكوسة كانت صغيرة، دلوقت كل ما تروح بتكبر».

أكد أنه يرجو من وزير الأوقاف أن يعيد النظر في هذه المسألة، وأن يقوم بإلغاء تعيين ابنته في شركة «ميدور» للبترول.