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"عبدالحفيظ": مرتضى منصور وافق على دخول الأعضاء الصحفيين نادي الزمالك

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"عبدالحفيظ": مرتضى منصور وافق على دخول الأعضاء الصحفيين نادي الزمالك "عبدالحفيظ": مرتضى منصور وافق على دخول الأعضاء الصحفيين نادي الزمالك

مصراوي Masrawy

محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين

القاهرة- (أ ش أ):

التقى محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، الخميس، مع رئيس نادي المستشار ، وذلك لحل أزمة دخول الصحفيين للنادي.

وقال عبد الحفيظ، في تصريح له اليوم، إنه تمكن من التوصل إلى اتفاق مع رئيس النادي على السماح لأعضاء نقابة الصحفيين من الأعضاء بنادي الزمالك بدخول النادي، لافتا إلى أن هناك لقاء لأعضاء مجلس النقابة الأسبوع المقبل لبحث العضويات الجديدة.

وأضاف عبدالحفيظ، أن أعضاء النقابة العاملين اكتسبوا مراكز قانونية ولا يجوز سحبها، وأن قرار منع دخول الأعضاء من الصحفيين جاء نظرا إلى تقدم مرتضي منصور بـ ٢٥ مذكرة ضد أعضاء في النقابة يتهمهم بالسب والقذف، ولَم يحقق فيها احد.

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