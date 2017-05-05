اتفاقية تعاون بين وزارتي الإستثمار والبترول وهيئة قناة السويس لتشجيع المستثمرين

كتب- محمد غايات:

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الإستثمار والبترول وهيئة قناة السويس بشأن تسوية بين شركة سونكر وهيئة موانئ دبي والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وتوجه الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتكليفه له برئاسة هيئة التنمية الإقتصادية لقناة السويس، متوجها بالشكر أيضا للدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، علي جهودها في الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارتي الاستثمار والبترول والهيئة

وأكد مميش، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه حريص على حل مشاكل جميع المستثمرين، وبموجب هذه الاتفاقية سيتم عمل رصيف جديد لشركة "سنكر" وبموجب هذا الإتفاق أيضا سيكون هناك باكورة لإنشاء أول منطقة للطاقة.

وفي السياق ذاته قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه بناءً على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم حل جميع مشاكل المستثمرين، موضحة أن بموجب هذه الاتفاقية سيتم ضخ ٤٠٠ مليون دولار.

وقالت إن "هناك اهتمام وتركيز علي حل مشاكل المستثمرين أيضا المحليين، حيث تم حل أمس خلال مجلس الوزراء علي سبيل المثال نزاع في محافظة أسوان لأحد المستثمرين".