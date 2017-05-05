بالصور.. انطلاق مهرجان "نسيم الرقص" بالإسكندرية بمشاركة فنانين مصريين وأوروبيين

الإسكندرية – محمد أحمد:

انطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات مهرجان "نسيم الرقص" للفن المعاصر بالأماكن العامة، وذلك في دورته السابعة، في الفترة من 4 إلى 10 مايو الجاري، في أماكن متعددة بوسط الإسكندرية، بمشاركة فِرق مصرية وأجنبية.

وبدأ اليوم الافتتاحي بعرض بمشاركة مصرية فرنسية، على كورنيش الإسكندرية بعنوان: "هبوط جامح"، ألّفه "اوليفيه دوبوا" والذي يعدّ أحد أهم فناني الرقص المعاصر في أوروبا، وهو إعادة لصياغة قصة قدمت لأول مرة من 125 سنة، ليتم عرضها بعد تلك الفترة الزمنية لأول مرة في شوارع الإسكندرية.

وقالت ياسمين حسين، من منظمي المهرجان: "إن (نسيم الرقص) مهرجان إبداعي في مجال تصميم الرقصات متعددة الأنواع في الأماكن العامد بمدينة الإسكندرية، ويعدّ معملاً للكتابة والبحث والتجريب، مع التركيز على الرقص والجسم والحركة".

وأضافت أنه منذ عام 2011 يدعو المهرجان، الفنانين المصريين والأجانب للعمل على ابتكار وتصميم رقصات في الأماكن العامة، والأماكن البديلة المبتكرة وغير التقليدية بالإسكندرية.

وأشارت إلى أنه على مدار الدورات السابقة، نجح المهرجان في اجتذاب أكثر من 4 آلاف شخص من أهالي المدينة والجمهور الدائم الذين جمعهم المهرجان، وذلك من خلال العروض والفعاليات الفينة.