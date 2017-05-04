20 لاعبًا فى قائمة المقاصة استعدادًا لـ«بتروجيت»

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أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لنادي مصر المقاصة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة بتروجت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة، استمرار غياب أحمد الشيخ، بعدما أجرى عملية في يده خلال الفترة الأخيرة، وعاد إيريك تراوري مهاجم الفريق، حيث تعافى من الإصابة بالتواء في الكاحل.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود – محمد كوكو

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خط الدفاع: أحمد سامي – رجب نبيل – أحمد مودي – عاصم سعيد – حسين الشحات – طارق أبو العز – أحمد محسن

خط الوسط: أحمد داوودا – محمود وحيد – هشام محمد – هاني سعيد – أحمد فوزي – محمود حمادة – عماد فتحي – محمود أبو جودة - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي – أحمد عبد الظاهر