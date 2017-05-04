أخبار عاجلة

بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​ -
8 الصبح - الناقد أحمد سعد الدين يكشف تفاصيل تقرب الموسيقار محمدعبد الوهاب من الكاتب أحمد شوقي -
بالصور- سخرية مواقع التواصل من "أزياء" براد بيت -
بالصور.. ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية بمنطقة سكنية في بورسعيد -
إحلال وتجديد خطوط مياه شرب "الاسبستوس" بالوادي الجديد -
حزب المحافظين بزعامة ماي يكسب مقاعد في الانتخابات المحلية البريطانية -
مصادر أمنية: توقيف 12 مشتبهاً بالانتماء إلى "داعش" جنوبي تركيا -
القوات العراقية تستعيد 3 قرى وتقتل 31داعشيا شمال غربي الموصل -
إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح " تتجول داخل متحف موسيقار الاجيال "محمد عبد الوهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

20 لاعبًا فى قائمة المقاصة استعدادًا لـ«بتروجيت»

Google+ Print
20 لاعبًا فى قائمة المقاصة استعدادًا لـ«بتروجيت» 20 لاعبًا فى قائمة المقاصة استعدادًا لـ«بتروجيت»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لنادي المقاصة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة بتروجت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة، استمرار غياب أحمد الشيخ، بعدما أجرى عملية في يده خلال الفترة الأخيرة، وعاد إيريك تراوري مهاجم الفريق، حيث تعافى من الإصابة بالتواء في الكاحل.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود – محمد كوكو

شاهد أيضا

خط الدفاع: أحمد سامي – رجب نبيل – أحمد مودي – عاصم سعيد – حسين الشحات – طارق أبو العز – أحمد محسن

خط الوسط: أحمد داوودا – محمود وحيد – هشام محمد – هاني سعيد – أحمد فوزي – محمود حمادة – عماد فتحي – محمود أبو جودة - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي – أحمد عبد الظاهر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​

بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​

إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة

إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة

بالصور.. بدء تسجيل أعضاء "المصريين الأحرار" في كشوف الناخبين

بالصور.. بدء تسجيل أعضاء "المصريين الأحرار" في كشوف الناخبين

رئيس حزب الكرامة: "تيران وصنافير مصرية".. ولن نسمح بالتفريط فيهما

رئيس حزب الكرامة: "تيران وصنافير مصرية".. ولن نسمح بالتفريط فيهما