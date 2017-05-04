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حسام البدري: تغييراتنا أمام الطلائع كانت «مغامرة»

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حسام البدري: تغييراتنا أمام الطلائع كانت «مغامرة» حسام البدري: تغييراتنا أمام الطلائع كانت «مغامرة»

التحرير

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وجَّه حسام البدري، الشكر للمدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، الشكر للاعبي فريقه بسبب إصرارهم على تسجيل هدف الفوز على طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال البدري، في تصريحات صحفية عقب اللقاء: «المنافسة صعبة لكن لم أفكر اليوم في مباراة الفريق الماضية، نصر على الفوز بغض النظر عن المباراة الماضية».

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وأضاف المدير الفني : «التغييرات كان بها مغامرة لأننا كنا نبحث عن الفوز، وكنا موفقين فيها، وكان هناك بعض الأخطاء الدفاعية نسعى لتلافيها»، معقبًا: «الأهلي يحترم كل قرارات الحكام، وأرفض أن أترك ملاحظات شخصية».

واختتم: «نستعد لإفريقيا بعد المباراة المقبلة، لكن تركيزنا الآن في الدوري فقط، قررنا المشاركة في البطولة العربية بعد تباحث الأمر مع رئيس النادي، وتفهمنا أهمية البطولة لمصر كبلد».

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التحرير

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