4 مشاهد من فوز الأهلي على طلائع الجيش

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حقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا، على نظيره طلائع الجيش، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري العام.

ووصل الأهلي للنقطة 71 ليواصل تصدره في جدول المسابقة، مبتعدًا بـ8 ثمان نقاط عن مصر المقاصة، صاحب المركز الثاني.. ونستعرض في التقرير التالي أبرز مشاهد اللقاء:-

عودة السعيد

عاد عبدالله السعيد، لاعب وسط الأهلي، للتهديف مرة أخرى، ونجح في إحراز الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء، بعد صيام تهديفي دام لمدة 137 يوم، فكان آخر هدف أحرزه السعيد، أمام المصري البورسعيدي بالدور الأول.

كما تعد ركلة الجزاء هي "الخامسة" التي يسددها اللاعب في الدوري هذا الموسم، ونجح بالتسجيل في 4 منهم امام كل من (الإسماعيلي - مصر المقاصة - المصري - طلائع الجيش)، وأهدر واحدة أمام الاتحاد السكندري.

ونجح السعيد في رفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 7 أهداف.

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ركلة الجزاء الـ7

تعد ركلة الجزاء التي احتسبت في اللقاء على الطلائع، هي السابعة خلال مشواره في الدوري العام لهذا الموسم، حيث احتسبت من قبل عليه ركلات جزاء في مباريات "النصر للتعدين - الشرقية - الإسماعيلي - 3 في مباراة الزمالك".

الهدف السادس.

فشل شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي في الحفاظ على شباكه نظيفة في المباراة، بعد أن استقبلت شباكه هدف التعادل في الدقيقة 58؛ ليرتفع عدد الأهداف التي استقبلتها شباك الفريق الأحمر هذا الموسم إلى 6 أهداف خلال 27 مباراة خاضها بالدوري حتى الآن.

هدف "ميدو" القاتل

خطف ميدو جابر، لاعب الأهلي، الفوز لفريقه في الدقيقة 95 من عمر اللقاء، ونجح جابر في تسجيل ثاني أهدافه هذا الموسم بقميص النادي الأهلي، حيث أن اللاعب سجل أول أهدافه في مباراة أسوان، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.