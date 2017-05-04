مدرب الأهلي: فزنا على الطلائع بقتال اللاعبين.. والدوري لم يحسم

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كتب- أحمد السعيد و أحمد شحاتة

أعرب أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز القاتل الذي حققه فريقه، اليوم الخميس، أمام طلائع الجيش، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من بطولة الدوري الممتاز.

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وقال أيوب فى المؤتمر الصحفي الذي يحضره بدلًا من المدير الفني حسام البدري، بسبب إيقافه: "الحمد لله على الثلاث نقاط، بشكر اللعيبة لاجتهادهم حتى آخر دقيقة"، مضيفًا: "كان في قتال لآخر دقيقة، وتغيرات اليوم كانت مهمة، وأثرت بشكل كبير وعملنا كثافة هجومية".

وأضاف: "المنافسة لم تحسم بعد في الدوري وجميع الماتشات القادمة ستكون صعبة"، مكملًا: «سعد الدين سمير لاعب مؤثر بشكل قوي في أداء الفريق، لكن البدلاء سواء رامي ربيعة أو محمد نجيب، ظهرا بمستوى طيب خلال اللقاء، بصرف النظر عن بعض الأخطاء».