برشلونة تسعى لضم 5 لاعبين في الميركاتو الصيفي

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أفادت تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم الخميس، إن برشلونة حدد قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية إن من بين الـ5 لاعبين، اثنين يلعبان من الدوري الإنجليزي، وهما: "المدافع هيكتور بيليرين من أرسنال، وفيليب كوتينيو صانع ألعاب ليفربول"، إضافة إلى ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان، والظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد، والمعار حاليًا لفريق ديبورتيفو ألافيس، والمهاجم الإسباني الشاب جيرارد دولوفيو، وهو لاعب برشلونة السابق، الذي يلعب في صفوف ميلان الإيطالي حاليًا، معارًا من إيفرتون الإنجليزي.

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وقد يواجه برشلونة منافسة قوية من ريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان على ضم هرنانديز.

أما فيراتي وكوتينيو فيرغب البرسا في استقدام أحدهم لتعويض أندرياس إنييستا، فيما يريد الفريق الكتالوني ضم بيليرين من أجل تعويض رحيل الظهير الأيمن، داني ألفيس، إلى اليوفي.