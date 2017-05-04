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جابر نصار يكشف حقيقة تعرضه لضغوط لترك رئاسة جامعة القاهرة

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جابر نصار يكشف حقيقة تعرضه لضغوط لترك رئاسة جامعة القاهرة جابر نصار يكشف حقيقة تعرضه لضغوط لترك رئاسة جامعة القاهرة

التحرير

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أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أنه لم يتعرض لأي ضغوط لعدم الترشح لفترة جديدة لرئاسة جامعة القاهرة، بل كانت الضغوط للبقاء في المنصب.

وأضاف نصار، خلال حواره ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن الفترة التي قضاها في رئاسة جامعة القاهرة، قدم فيها كل ما لديه، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يترك المنصب ويمنح الفرصة لغيره من أجل صالح الجامعة.

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أشار إلى أنه تعرض للنقد الحاد خلال الفترة التي قاد فيها جامعة القاهرة، من قِبل الكثير من الإعلاميين، الذي وصفوه بكونه «إدراي فاشل»، وطالبوه مرارًا بالاستقالة، موضحًا أنه رفض ترك المنصب في أصعب الفترات وقت حالة الفوضى والتظاهرات والحرق التي كادت تعصف بالجامعة، لأنه شعر بخطورة الموقف وضرورة التمسك بحماية الجامعة.

وشدّد رئيس جامعة القاهرة  على أن لديه شعورًا بالرضى عما قدمه هو وزملاؤه، مؤكدًا أنه حقق العديد من النجاحات التي وصفها بأنها ليست صعبة.

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التحرير

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