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التموين تتسلم 500 ألف طن قمح من المزارعين خلال 20 يوما

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التموين تتسلم 500 ألف طن قمح من المزارعين خلال 20 يوما التموين تتسلم 500 ألف طن قمح من المزارعين خلال 20 يوما

التحرير

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كشف الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، أنه تم استلام نصف مليون طن قمح من المزارعين منذ بداية موسم التوريد، في منتصف أبريل الماضي وحتى الآن، مشيرًا إلى أن معدل الإنتاج سيظل مرتفعًا خلال شهر مايو الجاري ويقل تدريجيًا خلال شهر يونيو المقبل.

وأكد وزير التموين، في مؤتمر بمجلس الوزراء، مساء الخميس، أن الجهات المعنية باستلام الأقماح المحلية من المزارعين مستمرة في استلام القمح حتى يوم 15 يوليو المقبل، وأن وزارة التموين ستستلم أى كميات من القمح من الموردين، خلال 342 موقعًا تخزينيًا وهو ما يستوعب تخزين ما يزيد عن 4.2 مليون طن قمح.

وأشار إلى أن الوزارة تستقبل أى كميات من القمح المحلى ويرغب الفلاحون والمزارعون فى بيعها لهيئة السلع التموينية والشركات المسوقة للقمح، وعن السداد فإن المزارع يأخذ إذن فرز يذهب به لفرع البنك التابع له في اليوم الثاني لاستلام الشيك بحد أقصى 48 ساعة.

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التحرير

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