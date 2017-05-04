تامر أمين: «المواقع الإباحية في مصر مش للثقافة الجنسية»

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أشاد الإعلامي تامر أمين بإعلان النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، أنه يدرس إضافة بعض المواد لإغلاق المواقع الإباحية في مصر، بمشروع القانون الذي تقدم به لوضع ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، متمنيًا أن يقره البرلمان.

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن هناك حكم محكمة سابق بإلزام الحكومة بإغلاق هذه المواقع، مستكملًا «الدولة طول الوقت بتتغنى بأنها تحترم القضاء.. قولولي مانفذتوش الحكم ده ليه يا حكومة؟ محدش يقولي بره وجوه، إحنا مجتمع له عادات وتقاليد، وله أحكام دينية، عنده حلال وحرام».

وتابع «معظم الدول المحترمة تحظر هذه المواقع، زي المملكة السعودية والإمارات والكويت، لكن عندنا لو دخلت على موقع بيرشحلك 10 مواقع تانيين، وكأن الحكومة بتنشط الثقافة الإباحية، وكأن الحكومة عايزة الناس تتفرج أكتر، وتتلهي أكتر، وتشحن طاقة وفسفور أكتر، وتنزل تطلعه في الشارع على بناتنا تحرش واغتصاب».

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واستكمل «المواقع دي بتعلم ولادنا الشذوذ والانحراف، الثقافة الجنسية حاجة تانية خالص، بين أم وبنتها أو أب وابنه، عمر المواقع دي ما كان لها علاقة بالثقافة الجنسية، إحنا دولة بتدعي إنها إسلامية، والإسلام يمنع البغاء، هو البغاء ده لازم يكون في بيوت الدعارة؟».

استطرد «العيال بقوا بيعملوا علاقات جنسية على النت، بيتفرجوا على بعض بالكاميرات، بيعملوا علاقة جنسية كاملة من خلال كاميرا الموبايل أو اللاب، وكل عيل قافل على نفسه في الأوضة والله أعلم بيعمل إيه جوه، خاصةً أن العيال مش عارفة تتجوز، الولد من دول يروح يتفرج على فيلم فيه صافيناز، وبعدين يروح يتفرج على فيلم إباحي، وينزل الشارع يفرغ شحنه في بناتنا».