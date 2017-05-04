نائب وزير الزراعة: سنصدر الدواجن إلى الخارج

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قالت الدكتورة نادية محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مساء الخميس، إن أهم السلبيات التي اكتشفتها بعد توليها منصبها داخل الوزارة هي البيروقراطية والتي تعوق أي محاولات للإصلاح، موضحةً أن البنية التحتية لمعظم الأماكن ضعيفة، ولفتت إلى أنها زارت 9 محافظات، وقابلت معظم المسئولين في كل مكان تزوره لتكوين صورة كاملة عن الأزمات، مشددةً على أن الكثير من الأفراد داخل الوزارة يحتاجون للتدريب ورفع الكفائة.

أضافت، خلال حوارها مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وتم البدء في تجربة المزارع النموذجية بقاعدة بيانات متكاملة، لافتةً إلى أن صناعة الدواجن في مصر متقدمة ورائدة، وأشارت إلى أن الوزارة تتكفل بعلاج أي مشكلة مرضية بالمجان لصغار المربيين، بالاتصال على الخط الساخن «19561».

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أوضحت أن فتح الظهير الصحراوي سيساعد في جذب استثمارات كبيرة، وهناك مستثمرين جادين سينتجون حوالي 55 مليون طائر، ما يُعطي 80 ألف طن لحوم، ونستورد 100 ألف طن فقط، مؤكدةً أنه سيتم إنشاء مزارع ضخمة يبلغ حيز العنبر الواحد 100 ألف طائر، مستكملةً: «أه إحنا عايزين نعمل اكتفاء ذاتي، لكن المزارع الجديدة ستُمكننا من التصدير»، مشيرةً إلى أنها وضعت خطة لمواجهة مرض الحمى القلاعية.