أخبار عاجلة

بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​ -
8 الصبح - الناقد أحمد سعد الدين يكشف تفاصيل تقرب الموسيقار محمدعبد الوهاب من الكاتب أحمد شوقي -
بالصور- سخرية مواقع التواصل من "أزياء" براد بيت -
بالصور.. ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية بمنطقة سكنية في بورسعيد -
إحلال وتجديد خطوط مياه شرب "الاسبستوس" بالوادي الجديد -
حزب المحافظين بزعامة ماي يكسب مقاعد في الانتخابات المحلية البريطانية -
مصادر أمنية: توقيف 12 مشتبهاً بالانتماء إلى "داعش" جنوبي تركيا -
القوات العراقية تستعيد 3 قرى وتقتل 31داعشيا شمال غربي الموصل -
إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح " تتجول داخل متحف موسيقار الاجيال "محمد عبد الوهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

نائب وزير الزراعة: سنصدر الدواجن إلى الخارج

Google+ Print
نائب وزير الزراعة: سنصدر الدواجن إلى الخارج نائب وزير الزراعة: سنصدر الدواجن إلى الخارج

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الدكتورة نادية محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مساء الخميس، إن أهم السلبيات التي اكتشفتها بعد توليها منصبها  داخل الوزارة هي البيروقراطية والتي تعوق أي محاولات للإصلاح، موضحةً أن البنية التحتية لمعظم الأماكن ضعيفة، ولفتت إلى أنها زارت 9 محافظات، وقابلت معظم المسئولين في كل مكان تزوره لتكوين صورة كاملة عن الأزمات، مشددةً على أن الكثير من الأفراد داخل الوزارة يحتاجون للتدريب ورفع الكفائة.

أضافت، خلال حوارها مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن ستحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وتم البدء في تجربة المزارع النموذجية بقاعدة بيانات متكاملة، لافتةً إلى أن صناعة الدواجن في مصر متقدمة ورائدة، وأشارت إلى أن الوزارة تتكفل بعلاج أي مشكلة مرضية بالمجان لصغار المربيين، بالاتصال على الخط الساخن «19561».

شاهد أيضا

أوضحت أن فتح الظهير الصحراوي سيساعد في جذب استثمارات كبيرة، وهناك مستثمرين جادين سينتجون حوالي 55 مليون طائر، ما يُعطي 80 ألف طن لحوم، ونستورد 100 ألف طن فقط، مؤكدةً أنه سيتم إنشاء مزارع ضخمة يبلغ حيز العنبر الواحد 100 ألف طائر، مستكملةً: «أه إحنا عايزين نعمل اكتفاء ذاتي، لكن المزارع الجديدة ستُمكننا من التصدير»، مشيرةً إلى أنها وضعت خطة لمواجهة مرض الحمى القلاعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​

بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​

إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة

إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة

بالصور.. بدء تسجيل أعضاء "المصريين الأحرار" في كشوف الناخبين

بالصور.. بدء تسجيل أعضاء "المصريين الأحرار" في كشوف الناخبين

رئيس حزب الكرامة: "تيران وصنافير مصرية".. ولن نسمح بالتفريط فيهما

رئيس حزب الكرامة: "تيران وصنافير مصرية".. ولن نسمح بالتفريط فيهما