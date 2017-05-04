العملات الأجنبية تنعش خزانة «البنك المركزي» بزيادة 141 مليون دولار

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ارتفع رصيد البنك المركزي من الودائع الأجنبية لدى بنوك القطاع المصرفي بنحو 266 مليون دولار في مارس الماضي، لتكسر حاجز 37 مليار دولار.

وبحسب تقرير للبنك المركزي، فقد بلغ إجمالى الودائع بالعملة الأجنبية 37.038 مليار دولار بما يعادل 673.662 مليار جنيه بنهاية شهر مارس، مقابل 36.772 مليار دولار بما يعادل 583.598 مليار جنيه، وتم احتساب رصيد الودائع بالعملة الأجنبية على أساس آخر سعر صرف للدولار فى شهر المقارنة، البالغ نحو 18.1882 جنيه فى نهاية مارس، ونحو 15.7679 جنيه فى فبراير، وفقا لمتوسط أسعار الصرف على موقع "المركزي".

وتسلم البنك المركزي المصري، الجمعة 11 نوفمبر مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الشريحة الأولى من القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.

وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي فى نهاية أبريل إلى 28.641 مليار دولار بزيادة بلغت 141 مليون دولار عن شهر مارس الماضي.

واستحوذت الودائع لأجل وحسابات التوفير على النسبة الأكبر من الزيادة، إذ ارتفعت بحوالي 177 مليون دولار، وأشار تقرير المركزى إلى وصولها إلى 530.107 مليار جنيه (تعادل 29.145 مليار دولار) مقابل 459.742 مليار جنيه (تعادل 28.968 مليار دولار).

وفي مارس الماضي، تسلمت مصر، الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، وكذلك الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار.

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ولفت التقرير إلى زيادة كبيرة فى مدخرات القطاع العائلى بالعملات الأجنبية، إذ وصلت ودائعه لأجل وحسابات التوفير إلى 393.943 مليار جنيه تعادل (21.659 مليار دولار) في مارس، مقابل 339.388 مليار جنيه (تعادل 21.384 مليار دولار) في فبراير، بزيادة قدرها 275 مليون دولار.

بينما قلص القطاع الخاص إيداعاته بالعملات الأجنبية في شهر مارس، وأظهر تقرير المركزي تسجيل أرصدته في بند الودائع لأجل وحسابات التوفير ما يعادل 5.742 مليار دولار، مقابل نحو 5.890 مليار دولار في فبراير.

وفيما يخص مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، كشف الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن بعثة الصندوق تراجع حاليا مع الحكومة المصرية العديد من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، والإجراءات المتعلقة بالحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة نحو مليار و250 مليون دولار.

وكان رصيد البنك المركزي من العملة الأجنبية في أكتوبر 2016 يبلغ 19.4 مليار دولار، ليبدء من نوفمبر الارتفاع ويبلغ 23.05 مليار دولار، واستكمل الاحتياطي النقدي ارتفاعه تدريجيا إلى ان بلغ بنهاية الشهر الماضي 28.6 مليار دولار.