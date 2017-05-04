خالد الجندي: «سب الدين كفر وخروج من الملة»

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قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء الخميس، إن سب الدين يعد كفرًا وخروجًا من الملة، مستندًا بقول الله تعالى: «وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ،لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ».

أضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»، أن سب الدين كفر وخروج من الملة، لافتًا إلى أن المرتد عن فعل دليلًا على سوء الخلق، ومن الممكن ألا يكون السب عن قصد إهانة الدين.