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بالصور.. شلل مروري بمحور المشير إثر انقلاب سيارة محملة بالزلط

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مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة محملة بالزلط (1)انقلاب سيارة محملة بالزلط (1)

انقلاب سيارة محملة بالزلط (2)انقلاب سيارة محملة بالزلط (2)

انقلاب سيارة محملة بالزلط (3)انقلاب سيارة محملة بالزلط (3)

انقلاب سيارة محملة بالزلط (4)انقلاب سيارة محملة بالزلط (4)

انقلاب سيارة محملة بالزلطانقلاب سيارة محملة بالزلط

كتب - فتحي عمر:

ظهرت كثافات مرورية بمحور المشير طنطاوي بالقاهرة، اليوم الخميس؛ بسبب انقلاب مقطورة محملة بالزلط "السن".

وتسبب الحادث في توقف حركة السيارات للمتجه من التجمع الخامس إلى دوران محور الشهيد بمدينة نصر.

ووجه اللواء علاء متولي، مدير مرور القاهرة، رجال المرور بتسيير حركة السيارات، حيث تم الاستعانة بلودر لرفع حمولة السيارة الملقاة بالطريق، وتم التحفظ على السائق.

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