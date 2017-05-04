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الأهلي يخطف فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش بهدف في الدقيقة 95

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الأهلي يخطف فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش بهدف في الدقيقة 95 الأهلي يخطف فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش بهدف في الدقيقة 95

التحرير

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خطف الفريق الأول لنادي الأهلي الفوز من نظيره طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز.

وتقدم الأهلي فى الشوط الأول من ضربة جزاء عن طريق عبد الله السعيد في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، وتعادل الجيش في الشوط الثاني عبر معتمد محسن، قبل أن ينجح ميدو جابر في خطف هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 95.

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وبتلك النتيجة يصبح رصيد الأهلي 71 نقطة فى صدارة جدول الترتيب، ويتوقف رصيد طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز العاشر.

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التحرير

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