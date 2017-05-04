صور| استنفار أمني في مطروح استعدادًا لمباراة الرجاء وبلدية المحلة

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كتب- محمد العمدة:

تشهد شوارع مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الخميس، حالة من الاستنفار الأمني بمحيط مركز شباب مطروح، استعدادا للقاء الرجاء وبلدية المحلة، غدا الجمعة.

ونشرت مديرية أمن مطروح، قوات بمحيط ملعب المباراة، حيث أغلقت المديرية عددا من الشوارع المؤدية لملعب المباراة، كما شددت على منع دخول أية أشخاص سوى المصرح لهم، إلى ملعب المباراة غدا.

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وقال اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح أنه سيتم القبض على كل من يثير الشغب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المباراة، وكذلك القبض على من يفكر دخول اللقاء دون الـ15 المسموح لهم بالحضور طبعا للوائح اتحاد الكرة.

وأكدت مصادر مطلعة بمديرية الشباب والرياضة فى محافظة مطروح، أنه فريق بلدية المحلة وصل مساء اليوم، إلى مدينة مرسى مطروح.

وأضافت المصادر، أن فريق المحلة مكث بفندق كارلوس بمدينة مرسى مطروح، أحد اكبر الفنادق السياحية بالمدينة، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

ومن المقرر انطلاق الفريق ظهر غد إلى ملعب المباراة لإجراء الاحماءات الاخيرة قبل المباراة .