«انتحار صاحب فراشة بسببه وسجن ابنته».. 7 أزمات للسبكي أثارت الجدل

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غالبا ما يثير المنتج السينمائي محمد السبكي، حوله الجدل سواء بأزماته المختلفة أو أجور عن أعمال فنية صرح البعض بأنها لم تُستحق، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز وأشهر أزمات السبكي.

1- أزمته مع روبي

اندلعت أزمة بين الفنانة روبي والسبكي بسبب انسحابها المفاجئ من مسلسل "رمضان كريم"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتقدم السبكي بشكوى لنقيب المممثلين أشرف زكي، يوضح فيها أن انسحابها قبل يوم واحد من البدء في التصوير تسبب في تعطيل المسلسل، وينتج عليه عدم لحاقة بموسم "رمضان 2017"، وهدد أشرف بشطب روبي من النقابة ومنعها من التمثيل إن لم تلتزم بعقدها مع السبكي، وعاد أشرف ليكشف عن السبب الحقيقي وراء روبي لمعاناتها من أزمة صحية كما أكد عن انتهاء الأزمة وعودتها لتصوير المسلسل.

2- انتحار صاحب فراشة بسببه

شهدت مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، حادثا مروعا، بعدما أقدم شابا يدعى «عبد القادر فتحى عبد الحافظ»، على الانتحار بإلقاء نفسه في مياه بحر شبين، وأكدت أسرته أن عدم حصوله علي مستحقاته المالية من منتج فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" من إنتاج أحمد السبكي، السبب في التخلص من حياته.

كان اللواء أيمن الملاح مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدى القمرى، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس بالعثور على جثمان عبد القادر فتحى عبد الحافظ 29 سنة، غارق فى بحر شهاب الدين امام منطقة الشرف ببلقاس وتمكن الأهالى من انتشال الجثمان.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز بلقاس لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن زوجته حررت محضر بغيابه منذ ثلاث أيام بعد إصابته بحالة نفسية سيئة وأنه ترك ورقه مفادها أنه سينتحر بإلقاء نفسه فى البحر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.

مجدى كامل ابن خالة الشاب المنتحر، أكد أن بن خالته حسن السمعة بين جيرانه وكان يعمل في مجال فراشة الأفراح والمناسبات وجاء إليه منتج فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" في أثناء تصوير بعض مشاهد الفيلم في بلقاس وطلب منه عمل فراشة وإنارة وإحضار عدد من الأثاث الخاص بالفراشة للتصوير، مضيفا أن المنتج منحه 10 آلاف جنيه عربون وبعد أن طالب باقى المبلغ أكد له أنه سيحصل عليه بعد الانتهاء من تصوير الفيلم ووقع على شيكات لمن يعملون معه ووعدهم بإعطائهم حقوقهم بعد الانتهاء من التصوير وحصوله على باقي المبلغ من المنتج".

وأضاف أنه وبعد الانتهاء من التصوير في مدينة بلقاس إنتقل بن خاله إلى القاهرة بعد أن اتفق معه المنتج علي العمل معهم وبعد مطالبة منتج الفيلم بمبلغ 170 ألف جنيه رفض إعطاءه حقوقه ورد عليه " أنت أخدت شهرة ومجد بالفلوس" مشيرا أن بن خالته بعد تعرضه للنصب من منتج الفيلم مر بحالة نفسية سيئة وتم وضعه في مصحة نفسية لمدة 9 شهور وبعد خروجه ذهب إلى المنتج مرة أخرى ولكنه رفض إعطاءه المبالغ المالية، مضيفا «حاولنا إقناعه بالعودة الي المصحة لاستكمال علاجه إلا أننا فوجئنا بخبر انتحاره».

3-إهانته محمد حسن رمزي

تشاجر السبكي والمنتج محمد حسن رمزي، خلال لقائهما مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "من الآخر" المذاع على قناة "روتانا مصرية" وانفعل الأول على حسن رمزي وأهانه على الهواء، قبل رحيل الأخير، وقرر رمزي وقتها مقاضاة السبكي وتوسط الفنان تامر حسني بينهما حت تم الصلح واعتذر السبكي عما بدر منه.

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4- فيلم حلاوة روح

خرجت دعوات من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بمنع عرض فيلم "حلاوة روح"، مشيرين إلى أنه يخالف التقاليد وأعراف المجتمع العربي، حتى أصدر رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، قرارا بوقف عرض الفيلم ورفعه من جميع دور العرض السينمائية، حتى عاد عرضه على شاشات السينما والتليفزيون من جديد بعد قرار القضاء الإداري.

الفيلم بطولة هيفاء وهبي، باسم سمرة، محمد لطفي، صلاح عبد الله، الطفل كريم الأبنودي، وهو من تأليف علي الجندي، وإخراج سامح عبد العزيز.

5- أزمة "آه لو لعبت يا زهر"

صرح المطرب أحمد شيبة، في أثناء حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية "أون تي في"، أنه لم يتقاضى أي مقابل مادي من السبكي عن أغنيته الشهيرة "آه لو لعبت يا زهر"، وأنه وقع تنازلا عنها قبل عرض فيلم "أوشن 14"، الأمر الذي صدم أديب، وحاول الشرح لشيبة عن حقوق الأداء العلني، وأكد له أن عدد المشاهدات على الأغنية تجاوز 100 مليون مشاهدة بموقع "يوتيوب" وحازت بذلك على أعلى مشاهدة عام 2016، ونجح في إقناع شيبة بالجلوس مع السبكي للمطالبة بكافة مستحقاته قائلا: "إن كنتم أخوات اتحاسبوا".

6- "ريجاتا"

اتهم السبكي ونجلته رنا، من قبل المحامي سمير صبري بنشر مصنف فني خادش للحياء بفيلم "ريجاتا"، وحصل السبكي على البراءة وتم الحكم على ابنته بالسجن لمدة عام، وتضامن عدد من نجوم الفن معهما وأكدوا على أن ذلك تقييد لحرية الإبداع، وتبنى اتحاد النقابات القضية وأجاز جهاز الرقابة والمصنفات الفنية عرض الفيلم، والذي تم طرحه عام 2015، وهو بطولة عمرو سعد، رانيا يوسف، إلهام شاهينن محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد مالك، وتأليف وإخراج محمد سامي.

7- فيلم حديد

أثار السبكي جدلا كبيرا بعد قراره بإخراج فيلم "حديد" عقب انسحاب المخرج أحمد البدري، وبرر ذلك بتدخل الأول في الفيلم بكل صغيرة وكبيرة، ورد السبكي على ذلك بالتقدم لنقابة السينمائيين للسماح له بالإخراج، ورفضت النقابة منحه التصريح، ما اضطره لإعادة إخراج الفيلم للبدري.

الفيلم بطولة عمرو سعد، درة، أحمد عبد العزيز، وتأليف مصطفى سالم، وإخراج أحمد البدري.