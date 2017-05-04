اشتعال النيران في 4 منازل بقرية "الجن" بأسيوط

أسيوط -أسامة صديق :

شهدت منطقة الجبابين بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم، بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، اشتعال النيران في 4 منازل وحظيرة مواشي، دون معرفة الأسباب، ورجح تسبب الجن في ذلك، بعد أن شهدت عزبة الجمايلة المتاخمة لهم حالات مشابهة من الحرائق، وتبين أن الجن هو السبب الرئيس في ذلك، ما أسفر عن احتراق أثاث المنازل.

كان اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة الجبابين باشتعال النيران بمنزل وانتقالها لـ3 أخرى وحظيرة مواشي، وأنباء عن وقوع خسائر.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الحماية المدنية والمطافئ، وجرى السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن احتراق بعض أثاث المنازل ونفوق رأسي ماشية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والتحري حول ملابسات الحادث وسبب اندلاع النيران.