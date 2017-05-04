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بالصور.. نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج

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مصراوي Masrawy

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (1)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (1)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (3)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (3)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (4)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (4)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (5)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (5)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (7)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (7)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (9)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (9)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (11)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (11)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (12)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (12)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (13)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (13)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (14)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (14)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (15)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (15)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (16)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (16)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (18)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (18)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (19)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (19)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (20)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (20)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاجنائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (23)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (23)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (24)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (24)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (26)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (26)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (27)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (27)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (28)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (28)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (29)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (29)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (30)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (30)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (32)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (32)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (31)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (31)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (33)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (33)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (35)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (35)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (36)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (36)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (37)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (37)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (39)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (39)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (40)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (40)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (41)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (41)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (43)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (43)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (45)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (45)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (47)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (47)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (49)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (49)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (50)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (50)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (51)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (51)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (54)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (54)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (55)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (55)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (56)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (56)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (57)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (57)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (58)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (58)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (59)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (59)

نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (60)نائب وزير الإسكان يتفقد المنطقة العشوائية بأبيدوس في سوهاج (60)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

تفقد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، اليوم الخميس، المنطقة السكنية العشوائية بأبيدوس، المجاورة لمعبد أبيدوس بالبلينا، جنوب محافظة سوهاج، والتي قرر وزير الإسكان إدراجها ضمن خطة الوزارة لتطوير المناطق العشوائية، لبداية تنفيذ المقترح الخاص بنقل 108 منازل تتسبب في إعاقة عمليات الحفر والتنقيب بالمنطقة.

كانت وزارة السياحة، وفّرت قطعة أرض لإنشاء منازل بديلة لأهالي المنطقة، فيما يعدّ صندوق تمويل العشوائيات الرسومات الهندسية اللازمة للإنشاء.

من جانبهم أعرب الأهالي عن رغبتهم في نقل المنطقة، حال توفير أماكن بديلة منظمة بطريقة تخطيطية سليمة.

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