مانشستر يونايتد يستعد لضم حارس أتلتيكو مدريد بديلاً لـ«دي خيا»

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بدأ نادي مانشستر يونايتد استعداده لرحيل حارسه الأول ديفيد دي خيا، بالبحث عن بدائل أخرى لتعويضه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت العديد من الصحف الأسبانية قد أشارت مؤخرا لاقتراب دي خيا لتوديع قلعة الشياطين الحمر والعودة مرة أخرى لأسبانيا منتقلا إلى ريال مدريد.

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وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الخميس، أن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد يريد ضم يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.

وأوضحت أن مورينيو يعتبر السلوفيني من أفضل الحراس في العالم، والخيار الأنسب لتعويض دي خيا أحد أبرز نجوم فريقه.