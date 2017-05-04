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رئيس جامعة السادات: "ما جبناش رقاصة تحيي حفل الخريجين"

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رئيس جامعة السادات: "ما جبناش رقاصة تحيي حفل الخريجين" رئيس جامعة السادات: "ما جبناش رقاصة تحيي حفل الخريجين"

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات

المنوفية - مروة فاضل:

نفى الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة السادات بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الخميس، ما تداوله أحد المواقع الإلكترونية حول فتح تحقيق في مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحوي فقرات راقصة داخل الحرم الجامعي، ضمن برنامج حفل تخرج إحدى الكليات، مؤكدًا أن هذا الكلام عار من الصحة، مفيدًا بأنه "لا توجد واقعة من الأساس لإحالتها للتحقيق".

وأضاف بيومي في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الجامعة شهدت حفل عيد الخريجين بكلية التجارة، أمس الأربعاء، وملتقى التوظيف بمدرج الكلية، بحضور الدكتور عصام متولي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسنين طه عميد الكلية، وعدد من رموز المجتمع المدني، وجرى تكريم الطلاب الخريجين، وسط احتفال من زملائهم.

وتابع رئيس الجامعة: "لم نحضر الحفل الغنائي، وكان يحوي فرقة تنورة بحصان راقص، كباقي حفلات التخرج، والفيديو المتداول لا يوجد به شيء مشين أو معيب، يعنى مش جايبين رقاصة".

وطالب بيومي، وسائل الإعلام، بالتركيز على الإيجابيات والأعمال الكبرى التي تشهدها الجامعة في سبيل النهوض بها.

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مصراوي Masrawy

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