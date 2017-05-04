فيديو| بكري: «الحكومة عاجزة وفاشلة ولا بد من رحيلها»

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن «الحكومة غير قادرة على توحيد صف وزرائها حول صلاحياتهم في قانون الاستثمار الجديد، وغير قادرة على تلبية المطالب الشعبية، ولابد أن ترحل».

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامجه «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، «ما يحدث من خناقات وصراعات للوزراء حول قانون الاستثمار أقل ما يوصف بأنه مهزلة، الشعب ساكت وماسك نفسه وأنتوا بتعبثوا».

واستكمل «الرئيس السيسي كل يوم يطالب بإصدار قانون الاستثمار، وفي الآخر دمروه، وبقى عدوهم الأساسي الدكتورة سحر نصر عشان الاختصاصات اللي أخدتها، كل واحد عايز حتة، وإحنا معندناش مانع لكن يوصلوا لصيغة معينة».

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تابع «نحن أمام فشل حكومي واضح للعيان، ولابد أن يكون هناك حل، والحكومة العاجزة لابد أن ترحل، المهم سلامة النظام والبلد، مش نبقى في حرب وضهرنا مكشوف».