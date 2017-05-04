"البيئة" تعلن نفوق سمكة الشمس النادرة بعد فشل محاولات إنقاذها

كتبت- مادي غيث:

أعلنت وزارة البيئة، مساء الخميس، فشل محاولات إنقاذ السمكة النادرة بساحل البحر الأحمر، ونفوقها متأثرة بإصابتها بعد نهش أحد زعانفها الباطنية عن طريق أحد الكائنات البحرية المفترسة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن السمكة من نوع الشمس (Mola mola) نفقت بعد انهيار كافة مؤشراتها الحيوية بشكل سريع ومتلاحق أثناء إنقاذها.

كانت إدارة محميات سيناء (شمال شرق) تلقت بلاغًا، الإثنين الماضي من القائمين على إحدى القرى السياحية بمدينة نويبع (جنوبي سيناء) يفيد بوجود سمكة كبيرة الحجم على الشاطئ على قيد الحياة ولا تستطيع الحركة بشكل طبيعي، فتم تكليف لجنة فنية طارئة بمتابعتها.

وتصنف السمكة بأنها "سمكة أعماق وقد وصل أقصى عمق، تم رصدها فيه، إلى حوالي 600 متر تحت سطح الماء، مما يجعل من محاولات إنقاذها عملاً فريدًا من نوعه على مستوى العالم نظرًا لإجراء عملية الإنقاذ بالقرب من السطح وهو ما يعنى اختلاف الضغط عن المعتاد في بيئتها الطبيعية مما يصعب عملية الإنقاذ" حسبما ذكرت وزارة البيئة.

وتعتبر سمكة الشمس من أثقل الأسماك العظمية على مستوى العالم، وتتغذى على قناديل البحر والأخطبوط، وتلعب دورًا هامًا في الحفاظ على التوازن البيئي، ويندر مشاهدتها في المياه الضحلة نظرًا لكونها من أسماك الأعماق، ومن غير الطبيعي خروجها للشواطئ، وفق البيان.