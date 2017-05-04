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حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎

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مصراوي Masrawy

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إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎ (13)إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎ (13)

إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎ (14)إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎ (14)

إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎ (16)إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎ (16)

إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎

إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎ (20)إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎ (20)

إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎ (21)إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎ (21)

إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎ (22)إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎ (22)

إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎ (23)إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎ (23)

إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎ (25)إزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا‎ (25)

البحر الأحمر - أحمد عوض: 

في إطار توجيهات اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بضرورة إزالة كافة حالات التعدي على أملاك الدولة بمدن المحافظة، وتحت إشراف اللواء هشام آمنة رئيس مدينة سفاجا، نُفذت حملة إزالة، اليوم الخميس، لحالات التعدي على أملاك الدولة بعمارات المشروع القومي للإسكان الـ 1200 وحدة سكنية عمارات " العرايشي، الهدى، النيابة"، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر والوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وجرى خلال الحملة، إزالة عدد 75 حالة تعدّ بالوحدات السكنية الجديدة.

من جانبه، ناشد اللواء هشام آمنة، كافة المواطنين، بعدم التعدي على أملاك الدولة حتى لا يتعرضوا للإجراءات القانونية المشدّدة.

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