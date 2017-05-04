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بالصور .. إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار جنوب الأقصر

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إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار جنوب الأقصر (1)إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار جنوب الأقصر (1)

إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار جنوب الأقصر (2)إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار جنوب الأقصر (2)

إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار جنوب الأقصر (3)إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار جنوب الأقصر (3)

الأقصر – محمد محروس:

أحبط ضباط شرطة السياحة والآثار بمركز إسنا جنوب الأقصر، مساء اليوم الخميس، محاولة للتنقيب عن الآثار بعزبة الغرابية بكيمان المطاعنة بدائرة المركز.

كان اللواء طه بيومي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السياحة والآثار بورود معلومات للنقيب محمد عبد العزيز، رئيس وحدة مباحث شرطة السياحة والآثار بجنوب الأقصر، تفيد قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عزبة الغرابية بكيمان المطاعنة بدائرة المركز وهم: " النجار.م.م"، 39 سنة عاطل، و"الضوي. ا. ا"، 27 سنة، عاطل، و"عيسي.م.م"، 29 سنة، عامل، مقيمين بنفس القرية.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، انتقل رئيس وحدة مباحث السياحة بإسنا إلى موقع البلاغ، تحت إشراف العميد أبو الحجاج كمال، مفتش مباحث شرطة السياحة والآثار، والعقيد خالد الشريف وكيل مباحث شرطة السياحة والآثار بالأقصر، وجرى ضبط ملابس المتهمين وأدوات الحفر وحفرة دائرية عمقها 10 أمتار، وقطرها 4 أمتار، وأدوات الدجل والشعوذة.

تحرر المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

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