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"الخارجية": مصر ترحب باتفاق المناطق الأربع الآمنة في سوريا

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"الخارجية": مصر ترحب باتفاق المناطق الأربع الآمنة في سوريا "الخارجية": مصر ترحب باتفاق المناطق الأربع الآمنة في سوريا

مصراوي Masrawy

وزارة الخارجية

القاهرة- (أ ش أ):

​رحبت جمهورية العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية، والذي ينص على إقامة أربع مناطق منخفضة التوتر في سوريا.

وأكد البيان دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، والوقف الفوري للعنف، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتطلع جمهورية مصر العربية لأن يسهم الاتفاق الأخير في استئناف مباحثات جنيف السياسية في أسرع وقت تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما شدد بيان وزارة الخارجية على الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، ويحافظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وينهي وجود التنظيمات الإرهابية بها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق وآماله، استنادا إلى مخرجات مسار جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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