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متى تنتهي "رياح الخماسين" التي تنشط في فصل الربيع؟

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متى تنتهي "رياح الخماسين" التي تنشط في فصل الربيع؟ متى تنتهي "رياح الخماسين" التي تنشط في فصل الربيع؟

مصراوي Masrawy

وحيد سعودي المتحدث السابق باسم الهيئة العامة للأرص

كتبت- مادي غيث:

قال وحيد سعودي، خبير الأرصاد، والمتحدث السابق باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن رياح الخماسين تنشط خلال فصل الربيع فقط، وتتراوح من 5 إلى 6 موجات خلال مدة فصل الربيع، والتي تقدر بـ3 أشهر، والمقرر انتهاءها يونيو المقبل.

وأوضح سعودي في تصريح لمصراوي، أن "رياح الخماسين" هي رياح حارّة جافّة، تأتي من الصحراء العربيّة الكبرى، وتكون جنوبيّة شرقيّة، تتجه إلى محملة بكميات كبيرة من الرمال قد تصل الى أطنان، وتنشط رياح الخماسين في شهر أبريل بعد خمسين يوم من فصل الربيع.

وسميت الرياح بالخماسين، لأنها تنشط في فترة خمسين يوم من فصل الربيع خاصة في شهر أبريل، إلا أنها نادرًا ما تهب أكثر من يوم أو يومين في الأسبوع خلال هذه الفترة، تصل سرعة رياح الخماسين إلى 140 كم/س، وتؤدى إلى ارتفاع سريع في درجات الحرارة وانخفاض في معدلات الرؤية، نتيجة انخفاضات جويّة، التي تكون مندفعة بالاتجاه الشرقي، عن طريق شواطئ البحر الأبيض المتوسّط الجنوبيّة أو عن طريق شمال أفريقيا.

وتنشأ رياح الخماسين نتيجة منخفضات جوية تندفع بالإتجاه الشرقي عبر الشواطئ الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط أو شمال إفريقيا من شهر فبراير إلى يونيو.

ويسقط على مدينة القاهرة رمال أثناء هبوب عاصفة الخماسيين، تبلغ نحو 96 طن لكل ميل مربع في الساعة الواحدة، وقد تصل هذه الكمية إلى نحو95.1 طن لكل ميل مربع في الساعة عند هبوب رياح الخماسيين الشديدة.

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