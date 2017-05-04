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"التعاون الإسلامي": لقاء "السراج وحفتر" في أبو ظبي خطوة إيجابية

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"التعاون الإسلامي": لقاء "السراج وحفتر" في أبو ظبي خطوة إيجابية "التعاون الإسلامي": لقاء "السراج وحفتر" في أبو ظبي خطوة إيجابية

مصراوي Masrawy

فائز السراج والمشير خليفة حفتر

الرياض - (د ب أ):

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بلقاء فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، والمشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب قائدا عاما للجيش الوطني الليبي، في ابو ظبي بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصف الناطق الرسمي للمنظمة في بيان صادر، اليوم الخميس، اللقاء بأنه خطوة إيجابية في الطريق الصحيح معربا عن تطلعه لمواصلة الحوار بين الأطراف المعنية بهدف حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية بعيدا عن أي تصعيد".

وأكد"حرص المنظمة على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا وتسخير كل إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف".

واتفق حفتر، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السراج، خلال لقائهما في أبوظبي الثلاثاء، "على معظم النقاط الخلافية".

من جهتها ذكرت وسائل إعلام ليبية أن حفتر والسراج اتفقا على الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في موعد أقصاه مارس 2018.

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