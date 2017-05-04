شكسبير: «كاسبر» باق مع ليستر

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قال كريج شكسبير، مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، إن كاسبر شمايكل حارس مرمي الفريق، سيظل موجودًا ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل، والنادي لم يتلق أي عروض للتعاقد معه.

وتألق شمايكل، الذي يعتبر أحد أفضل الحراس في الدوري الإنجليزي الممتاز، على مدار الموسمين الماضيين، ولفت الأنظار له في البداية، خلال مسيرة ليستر، التي انتهت بتتويج الفريق باللقب الموسم الماضي.

وواصل شمايكل، مستواه الجيد، رغم معاناة الفريق هذا الموسم، ما أدى لإثارة التكهنات، حول انتقاله لمانشستر يونايتد، وهو النادي الذي كان يلعب له والده بيتر، وقاده للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 1999.

وقال شكسبير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عندما سئل عن مستقبل شمايكل: "نعم أتوقع بقائه مع الفريق".

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وقام شمايكل مؤخرًا بتغيير وكيل أعماله، ما أثار المزيد من التكهنات في وسائل إعلام بريطانية، بأنه ربما يغير ناديه قريبًا، إلا أن شكسبير نفى أن يكون هذا هو السبب.

وأضاف المدرب "ثارت الكثير من التكهنات هذا الأسبوع، إلا أنه يملك الحق تمامًا في تغيير وكيل أعماله".

وأختتم: "لكن ما يمكنني قوله إنه حارس في غاية الاحترافية، وأن عروضه تظهر هذا. إنه يملك شخصية قوية وأتوقع منه أن يواصل على نفس النهج".