أخبار عاجلة

بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​ -
8 الصبح - الناقد أحمد سعد الدين يكشف تفاصيل تقرب الموسيقار محمدعبد الوهاب من الكاتب أحمد شوقي -
بالصور- سخرية مواقع التواصل من "أزياء" براد بيت -
بالصور.. ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية بمنطقة سكنية في بورسعيد -
إحلال وتجديد خطوط مياه شرب "الاسبستوس" بالوادي الجديد -
حزب المحافظين بزعامة ماي يكسب مقاعد في الانتخابات المحلية البريطانية -
مصادر أمنية: توقيف 12 مشتبهاً بالانتماء إلى "داعش" جنوبي تركيا -
القوات العراقية تستعيد 3 قرى وتقتل 31داعشيا شمال غربي الموصل -
إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح " تتجول داخل متحف موسيقار الاجيال "محمد عبد الوهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

شكسبير: «كاسبر» باق مع ليستر

Google+ Print
شكسبير: «كاسبر» باق مع ليستر شكسبير: «كاسبر» باق مع ليستر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال كريج شكسبير، مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، إن كاسبر شمايكل حارس مرمي الفريق، سيظل موجودًا ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل، والنادي لم يتلق أي عروض للتعاقد معه.

وتألق شمايكل، الذي يعتبر أحد أفضل الحراس في الدوري الإنجليزي الممتاز، على مدار الموسمين الماضيين، ولفت الأنظار له في البداية، خلال مسيرة ليستر، التي انتهت بتتويج الفريق باللقب الموسم الماضي.

وواصل شمايكل، مستواه الجيد، رغم معاناة الفريق هذا الموسم، ما أدى لإثارة التكهنات، حول انتقاله لمانشستر يونايتد، وهو النادي الذي كان يلعب له والده بيتر، وقاده للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 1999.

وقال شكسبير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عندما سئل عن مستقبل شمايكل: "نعم أتوقع بقائه مع الفريق".

شاهد أيضا

وقام شمايكل مؤخرًا بتغيير وكيل أعماله، ما أثار المزيد من التكهنات في وسائل إعلام بريطانية، بأنه ربما يغير ناديه قريبًا، إلا أن شكسبير نفى أن يكون هذا هو السبب.

وأضاف المدرب "ثارت الكثير من التكهنات هذا الأسبوع، إلا أنه يملك الحق تمامًا في تغيير وكيل أعماله".

وأختتم: "لكن ما يمكنني قوله إنه حارس في غاية الاحترافية، وأن عروضه تظهر هذا. إنه يملك شخصية قوية وأتوقع منه أن يواصل على نفس النهج".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اجتماع في ليون لحسم مستقل لاكازيت

اجتماع في ليون لحسم مستقل لاكازيت

توتنهام يسعى للضغط على تشيلسي عبر بوابة وست هام

توتنهام يسعى للضغط على تشيلسي عبر بوابة وست هام

مورينيو يتغنى براشفورد بعد هدفه في سيلتا فيجو

مورينيو يتغنى براشفورد بعد هدفه في سيلتا فيجو

سحر نصر: وضع جدول زمني لتنفيذ إجراءات قانون الاستثمار الجديد

سحر نصر: وضع جدول زمني لتنفيذ إجراءات قانون الاستثمار الجديد